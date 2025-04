“Quella trascorsa è stata una lunga notte per Favara che ho voluto seguire in prima persona. Voglio ringraziare a nome della città il comandante della Tenenza, Paolino Scibetta, e il comandante provinciale Nicola De Tullio per aver gestito in modo impeccabile una situazione di grande tensione che sarebbe potuta degenerare in altro, salvando innanzitutto l’anziana coinvolta in questa vicenda e poi consegnando alla giustizia l’autore dei fatti senza che nessuno si sia ferito. Grazie a nome dei favaresi per il vostro lavoro”.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, interviene per la vicenda relativa al 52enne favarese che in evidente stato di alterazione si è barricato in casa armato di una pistola, poi risultata essere giocattolo con proiettili a salve. L’operazione, condotta dopo ore di incessanti e inutili trattative, si è conclusa questa mattina con la squadra Sos dei Carabinieri che ha fatto irruzione nell’abitazione. L’uomo è stato bloccato e successivamente accompagnamento in ospedale per le cure del caso.

