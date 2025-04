Ha ripetutamente maltrattato la moglie. A mettere fine alle violenze l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei carabinieri. L’uomo è stato bloccato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Si tratta di un pensionato di Canicattì di 70 anni. La donna ha rifiutato le cure ospedaliere. La brutta e triste storia di maltrattamenti in famiglia, l’ennesima in provincia di Agrigento, si è consumata, nelle ore notturne, in un’abitazione del centro canicattinese.

L’intervento degli uomini in divisa è scattato a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte di un cittadino. I militari, senza non poche difficoltà, hanno riportato l’uomo alla ragione. Quindi è stato denunciato.

