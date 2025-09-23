Una studentessa di 13 anni, che si trovava a bordo della sua bicicletta elettrica, è stata travolta da un’auto. L’impatto è stato violento e la ragazzina è rimasta gravemente ferita. L’incidente stradale è avvenuto a Lampedusa davanti al liceo scientifico. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che, valutata la gravità delle condizioni della paziente, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Di Cristina” di Palermo.

I medici le hanno diagnosticato un trauma cranico. I carabinieri della Tenenza di Lampedusa e la polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. La tredicenne in sella alla sua bici mentre usciva dal parcheggio della scuola sarebbe stata investita dalla vettura in corsa. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

