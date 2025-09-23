Sono arrivati in sella ad un ciclomotore Honda Sh. Due malviventi a volto coperto da caschi integrali, apparentemente non armati, hanno minacciato il benzinaio di turno al distributore di carburanti “Agip Eni” di via Unità d’Italia ad Agrigento, e si sono fatti consegnare l’incasso. Arraffati i soldi sono scappati. Il bottino ammonta a 800 euro. La vittima ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Tenenza di Favara.

Gli stessi militari, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Agrigento, hanno avviato le indagini. Gli investigatori, come primo passaggio investigativo con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, sia nell’area del distributore di carburanti che nelle strade vicine. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. I due malfattori sarebbero fuggiti proseguendo per contrada “Consolida”.

