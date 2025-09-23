E’ nata la Virtus Sicana Pallacanestro Casteltermini, la prima squadra di pallacanestro del territorio castelterminese. Una realtà con dietro un progetto ambizioso e con lo sguardo rivolto al futuro. La società è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e parteciperà al prossimo campionato di Serie Dr2 FIP 2025/2026. Una novità assoluta per Casteltermini che è motivo di vanto e identità per tutta la comunità locale. Un traguardo eccellente reso possibile grazie alla collaborazione con la Fortitudo Moncada Agrigento, attualmente militante nel campionato di Serie B Nazionale, nella persona del presidente Gabriele Moncada, che fin dal giorno zero ha abbracciato il progetto Virtus.

“Avremo l’onore di disputare le nostre partite casalinghe nel prestigioso PalaMoncada di Porto Empedocle, vivendo un’esperienza di crescita accanto a una delle società più importanti della pallacanestro italiana – si legge in una nota della società Virtus Sicana Pallacanestro Casteltermini -. Un’opportunità unica, che ci consentirà di valorizzare giovani talenti e di costruire, passo dopo passo, una squadra competitiva e radicata nei valori dello sport. Il nostro obiettivo va oltre il risultato sportivo: vogliamo promuovere la pallacanestro nel territorio, trasmettendo ai più giovani e alle famiglie i valori che questo sport incarna, ovvero spirito di squadra, rispetto, disciplina, inclusione, impegno e sacrificio”.

“Per questo organizzeremo, a Casteltermini, corsi di minibasket maschile e femminile, affinché bambini e bambine, ragazzi e ragazze, possano avvicinarsi a questa splendida disciplina e crescere insieme con entusiasmo e passione. Nei prossimi giorni, passo dopo passo, presenteremo la prima squadra, il coach e tutte le attività programmate per questa stagione. Oggi chiediamo a tutti, tifosi, famiglie e sponsor, di essere al nostro fianco in questo cammino. Solo con il sostegno e la partecipazione di un territorio intero potremo dare forza a un progetto che nasce per durare e per diventare un punto di riferimento sportivo e sociale. Noi ci siamo. E tu?”, conclude la nota.

