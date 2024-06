Brutto incidente stradale lungo la statale 189 all’altezza della zona industriale di Agrigento. A scontrarsi due auto: una Fiat Panda, su cui viaggiavano tre giovani, e una Renault Clio, condotta da una donna. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Ad avere la peggio i due conducenti, un ventinovenne di Casteltermini, alla guida della Panda e una cinquantacinquenne di Comitini che era al volante della Clio.

In ambulanza sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Hanno riportato vari traumi ma non versano in pericolo di vita. Illesi gli altri due passeggeri della Panda, un ragazzo e una ragazza, di 23 e 26 anni. I carabinieri della Radiomobile di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.