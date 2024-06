Agrigento ha registrato la percentuale di votanti più bassa della Sicilia, con un’affluenza del 45,41%. Questo dato, pur essendo il più basso dell’isola, si avvicina comunque a quello delle ultime elezioni amministrative e supera le aspettative iniziali.

In Sicilia, l’affluenza alle Comunali è stata del 57,58%. Sono stati 462.281 gli elettori chiamati al voto nei 37 Comuni impegnati nel rinnovo di sindaci e consigli comunali. La provincia con l’affluenza maggiore è stata Messina, con il 65,84%, mentre Agrigento si è posizionata all’ultimo posto. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia alle urne, ha votato il 56,52% degli elettori.

A livello nazionale, Fratelli d’Italia (FdI) è il primo partito nelle circoscrizioni nordovest, nordest, centro e isole. Il Partito Democratico (PD) domina la circoscrizione sud. La Lega è il terzo partito nel nordovest e nel nordest, mentre Forza Italia (FI) è seconda nelle isole. Il Movimento 5 Stelle (M5S) è la terza forza nelle circoscrizioni sud e centro.

In dettaglio regionale, Forza Italia è il primo partito in Sicilia e Calabria, mentre il Partito Democratico guida in Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata. Il Movimento 5 Stelle è la seconda forza in Campania. Alleanza Verdi e Sinistra (AvS) ha raggiunto la doppia cifra in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. La Lega si è posizionata terza in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La lista “Libertà-Sud Chiama Nord” di Cateno De Luca ha ottenuto il 7,63% in Sicilia.

Per quanto riguarda le preferenze personali, Giorgia Meloni, detta “Giorgia”, non ha rivali in FdI e ha superato i due milioni di voti. Nel Partito Democratico, Elly Schlein è in testa, ma con un margine ridotto nelle circoscrizioni centro e isole. Bene anche Nardella, Ricci e Zingaretti, mentre Tarquinio e Bartolo sono più indietro. Nel sud, il sindaco di Bari Decaro è in testa. Cecilia Strada guida nel nordovest, mentre Bonaccini è largamente in testa nel nordest.

Il generale Roberto Vannacci ha vinto la sfida delle preferenze nella Lega. Antonio Tajani è primo nelle quattro circoscrizioni dove si è presentato, ma Caterina Chinnici non è in testa nelle isole. Nel Movimento 5 Stelle, Carolina Morace è prima al centro e Tridico guida nel sud. In Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis ha ottenuto un buon numero di voti, così come Mimmo Lucano nel sud e nel nordest. Matteo Renzi è primo nelle preferenze di Stati Uniti d’Europa nelle quattro circoscrizioni dove si è presentato. Tuttavia, la lista “Stati Uniti d’Europa”, non avendo superato lo sbarramento del 4%, non avrà seggi all’Europarlamento.

In conclusione, queste elezioni hanno visto una partecipazione significativa, con alcuni risultati prevedibili e altre sorprese, delineando un quadro politico dinamico e variegato in Sicilia e oltre.