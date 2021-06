Grave incidente stradale, auto giù da viadotto: un morto

Un’autovettura Mercedes, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitata dal viadotto del torrente Bagni, a poche centinaia di metri dall’abitato di Sciacca. Il conducente, un medico cinquantenne di Canicattì, è deceduto sul colpo. Il grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica.

Scattato l’allarme sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, e le forze dell’ordine. Per il recupero della vettura dal Comando provinciale di Agrigento è giunta un’autogru, con il personale del nucleo Saf.