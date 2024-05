Un gravissimo incidente mortale si è verificato nella tarda serata di domenica sulla strada statale 626 Gela-Caltanissetta, all’altezza del viadotto di Capodarso. Due persone hanno perso la vita. Secondo la ricostruzione, si sono scontrate due auto, una Citroen condotta da un 28enne e una Toyota Yaris che viaggiava sulla carreggiata opposta. L’impatto è stato molto violentissimo.

Il conducente della Citroen e una donna di 36 anni, che si trovava sull’altro mezzo, sono morti, mentre sono rimaste ferite altre 4 persone. Una donna di 31 anni che viaggiava sulla Citroen è stata trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A bordo dell’altro mezzo, sul quale viaggiava la donna deceduta, si trovava anche un 41enne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.