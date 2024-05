Ignoti ladri si sono intrufolati nell’abitazione di un commerciante quarantenne e, dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via una somma in denaro e l’oro di famiglia per un danno di oltre 15 mila euro. Teatro del maxi “colpo”, messo a segno in pieno giorno, il centro di Castrofilippo.

I malviventi, difficile ipotizzare che in azione sia entrato un delinquente solitario, approfittando della momentanea assenza dell’uomo, sono riusciti a forzare un infisso, e senza difficoltà sono penetrati all’interno dell’immobile. Hanno rovistato dappertutto e alla fine hanno trovato quello che cercavano: soldi e vari monili d’oro.

E con in mano un bottino consistente si sono dileguati. A fare l’amara scoperta lo stesso commerciante. Passato l’iniziale choc, immediata è partita la segnalazione al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri, per un sopralluogo, al termine del quale, hanno avviato le indagini.