Nuovo appuntamento, domenica 12 maggio , con la passeggiata della salute organizzata dalla farmacia BAJO, lungo il giardino della Kolymbethra di Agrigento.

La farmacia Bajo da anni fa parte del prestigioso network, Farmacie Apoteca Natura, la prima rete di Farmacie Benefit®️, dove viene posta al centro la persona, ascoltandola, capendola e guidandola nel proprio percorso di salute consapevole, consigliando soluzioni capaci di curare rispettando l’organismo e l’ambiente.

Nella passeggiata, nell’esclusivo gioiello archeologico e agricolo del giardino della Kolymbethra, i partecipanti sono stati inebriati dagli odori della zagara in fiore, dalle numerose varietà di agrumi , dalla maestosità degli ulivi secolari, dal gorgoglio dei ruscelli che scorgono dagli ipogei.

I numerosi iscritti hanno partecipato con grande entusiasmo all’evento.

Il dottori Gianpaolo e Matilde Bajo , hanno promesso di riproporre l’esperienza dove il connubio salute , ambiente e stile di vita sano saranno il file rouge per i prossimi eventi .

“Un ringraziamento speciale – dicono i due farmacisti- va ad Ornella Buscemi, che ci ha sapientemente guidato in questo percorso e la direttrice del giardino, Federica Salvo”.