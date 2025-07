Insieme per presentare il nuovo menù

Agrigento, 14 luglio – Granofino ospita una cena speciale con Giorgione per presentare il nuovo menù, un evento esclusivo che celebra la tradizione siciliana con un tocco di innovazione. L’evento offrirà due primi piatti, due secondi con contorno, dolce, acqua e vino, preparati con ingredienti freschi e locali, nel rispetto della cucina autentica.

Il nuovo menù di Granofino è un viaggio nei sapori generosi della Sicilia, con pietanze che evocano la tradizione della cucina locale. Tra le portate proposte, ci sono specialità come maccheroni con ragù bianco di salsiccia, ravioli con ricotta e sugo di carne, costolette di agnello grigliate e braciole alla siciliana, accompagnate da contorni stagionali a chilometri zero. Ogni piatto racconta una storia di passione per la cucina e attenzione alla qualità.

La serata rappresenta una vera e propria esperienza gastronomica, un’occasione per gustare piatti preparati con cura e passione dal chef Mario Ciulla, che continua a rinnovare la sua proposta culinaria, restando fedele alla tradizione e arricchendo ogni piatto con un tocco personale.

La convivialità sarà protagonista della serata, in un’atmosfera accogliente e familiare, dove il buon cibo e la compagnia si intrecciano. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per prenotazioni, contattare il numero 0922 608081.

