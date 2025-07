Domenica 13 luglio alle ore 11:45 su LA7, Agrigento e la Sicilia saranno protagonisti della terza puntata di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo realizzato da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il programma conduce lo spettatore in un viaggio affascinante nel cuore della Sicilia, lungo linee ferroviarie suggestive che si snodano tra paesaggi mozzafiato, città d’arte e borghi ricchi di storia.

Il viaggio a bordo delle antiche carrozze prende il via da Palermo, cuore pulsante della Sicilia, per poi proseguire verso la città di Agrigento, custode di uno dei patrimoni archeologici più importanti del Mediterraneo. Il treno attraversa poi scenari di straordinaria bellezza tra mare e colline, fino a giungere a Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri, dove i luoghi dello scrittore dialogano con la memoria collettiva e con il volto più intimo della Sicilia.

Il percorso si conclude alla Scala dei Turchi di Realmonte, con le sue maestose scogliere bianche a picco sul mare, divenute simbolo della costa agrigentina per la loro forma sinuosa e il colore abbacinante che si riflette nelle acque del Mediterraneo. All’interno della puntata, spazio anche all’esperienza dell’impresa ferroviaria siciliana, Omer Group, con il presidente Giuseppe Russello, che racconta la storia e l’evoluzione di un’azienda d’eccellenza nel settore ferroviario legata al restauro dei treni storici.

