Immaginate una brigata di ristorazione che, dopo un anno di duro lavoro, lascia i forni e le cucine per tuffarsi in un’esperienza straordinaria: 22 giorni di relax e scoperta tra il Mediterraneo e la Thailandia. Non è un sogno, ma la realtà vissuta dai sei collaboratori di Mario Ciulla, visionario patron di Granofino, il locale del Villaggio Mosè di Agrigento che ha ridefinito il concetto di eccellenza gastronomica siciliana.

Dalla pizza alla guida 50 Top Pizza

Granofino non è solo un locale: è un simbolo di dedizione e innovazione che ha conquistato un posto nell’ambita guida 50 Top Pizza, la bibbia dei migliori pizzaioli d’Italia. Per festeggiare questo traguardo e premiare chi lo ha reso possibile, Mario Ciulla ha deciso di sorprendere i suoi dipendenti con un viaggio premio che ha dell’incredibile.

La brigata ha solcato le acque del Mediterraneo, visitando città iconiche come Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova, Roma e Palermo, prima di volare verso la magia dell’Oriente con una settimana tra Bangkok e Phuket. Un’avventura che ha miscelato relax, scoperta e crescita personale, rinsaldando i legami e accendendo nuove ispirazioni.

Il benessere dei dipendenti come motore del successo

“Questo viaggio è più di una semplice vacanza: è il nostro appuntamento annuale, un momento atteso da tutta la brigata,” spiega Mario Ciulla. “Credo profondamente che il benessere dei collaboratori sia la chiave per offrire ai clienti il massimo. Un team felice e motivato trasmette energia positiva, e questo si riflette sulla qualità del nostro servizio.”

Con questa filosofia, Ciulla non si limita a offrire un’esperienza straordinaria, ma punta a creare un ambiente di lavoro unico, dove il concetto di wellbeing aziendale diventa realtà. Una strategia che in molti paesi è ormai consolidata, ma che in Italia vede pionieri come lui guidare un cambiamento culturale.

Un viaggio per scoprire e innovare

Ma per Mario Ciulla il viaggio non è solo relax. È uno strumento per crescere, ispirarsi e innovare. “La mia vita professionale è fatta di studio e viaggi,” racconta. “Ogni esperienza, ogni piatto assaggiato in giro per il mondo, diventa un pezzo del puzzle che compone il nostro menù. E voglio che anche il mio team viva questa trasformazione, scoprendo nuove realtà che possano arricchire il loro potenziale.”

Granofino si prepara a un Natale ricco di novità, ma con una brigata fresca di avventura e carica di nuove idee. Perché quando lavoro e passione si uniscono, il risultato è un’eccellenza che conquista palati e cuori. E a Granofino, questo è solo l’inizio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp