Livia, una talentuosa bambina di 8 anni di Canicattì, ha conquistato il pubblico e i giudici di The Voice Kids con la sua interpretazione di “Rumore” di Raffaella Carrà. Nonostante non sia stata selezionata dai coach, la sua performance ha lasciato un segno indelebile, dimostrando un talento straordinario che promette di far parlare di sé in futuro.

Sogna di diventare archeologa e di condurre programmi televisivi, ispirata da Alberto Angela, e questa esperienza al talent show è solo una tappa nel suo percorso. Appassionata di storia e musica, Livia ha avuto l’opportunità di mostrare il suo amore per il canto durante le Blind Auditions di questa terza edizione, che ha preso il via oggi, venerdì 15 novembre, su Rai 1. La conduttrice Antonella Clerici, affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, ha guidato i piccoli talenti in questa fase cruciale del programma, che quest’anno si arricchisce di una puntata in più per le audizioni.

Anche senza essere scelta, Livia ha dimostrato di possedere una grinta e una passione per la musica che la porteranno lontano. The Voice Kids è un palcoscenico che celebra il talento giovane, e Livia ha saputo conquistare il pubblico con la sua energia e il suo amore per la musica.

La terza edizione di The Voice Kids continua ogni venerdì sera su Rai 1, con la possibilità di seguire gli episodi su RaiPlay e Rai Italia. Nonostante il risultato delle audizioni, Livia non ha smesso di inseguire i suoi sogni, con la speranza di farli diventare realtà nel futuro.

