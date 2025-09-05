AGRIGENTO – Mercoledì 10 settembre, alle ore 18:00, presso Le Fabbriche Chiaramontane in via San Francesco 1, si inaugura la mostra fotografica “Destiny” di Lim Young Kyun (임영균), a cura di Gisella Mammano. L’evento è promosso dalla Fondazione Orestiadi e dall’associazione di promozione sociale Minerva , con il supporto dei partner: Montenapoleone, Audi Meridiano , Osteria ed Expanificio e Valli dei Templi.

All’inaugurazione prenderanno parte Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e Hwang In, critico d’arte. Sarà presente anche l’autore, Lim Young Kyun, per presentare il suo lavoro e dialogare con il pubblico.

A seguire, un aperitivo sarà gentilmente offerto da Bottiglieria Condorelli.

La mostra resterà aperta fino al 28 settembre, tutti i giorni con i seguenti orari: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00. Durante l’inaugurazione sarà presente l’autore. L’esposizione presenta circa 40 scatti, in gran parte in bianco e nero, tratti dal lungo lavoro fotografico dell’artista. Le opere esprimono la sua concezione della fotografia come registrazione di un attimo fuggevole nell’eternità, intesa in ultima analisi come un “diario preordinato”.

“Destiny” rappresenta un’occasione unica per immergersi nella visione dell’artista e scoprire la profondità delle emozioni e delle storie raccontate attraverso le sue fotografie, valorizzando il patrimonio culturale di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp