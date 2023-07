Nella suggestiva cornice di del Teatro Pirandello di Agrigento si è tenuta la premiazione della terza edizione del prestigioso premio “Migliore Pizzeria di Sicilia”. L’iniziativa, ideata da Adalberto Catanzaro di All Food Sicily, ha visto il riconoscimento andare a Mario Ciulla della rinomata pizzeria Granofino.

All’evento erano presenti diverse personalità di spicco, tra cui l’assessore alla cultura Costantino Ciulla e il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché. L’importanza della premiazione è stata ulteriormente sottolineata dal fatto che Agrigento è stata designata come prossima Capitale della Cultura nel 2025.

Mario Ciulla, visibilmente emozionato, ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della pizzeria Granofino: “Con grande gratitudine, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno votato per noi nelle prime fasi, alla giuria e allo staff di All Food Sicily! Dopo un lungo percorso di sacrifici e intenso lavoro, siamo lieti di annunciare con orgoglio che la Pizzeria Granofino è stata insignita del prestigioso titolo di “Miglior Pizzeria di Sicilia 2023”. Questo riconoscimento ci riempie di gioia e soddisfazione, confermando il nostro impegno costante nel fornire ai nostri clienti la migliore esperienza culinaria nella regione siciliana”.

La pizzeria Granofino è nota per la sua eccellenza culinaria, grazie all’impasto perfetto e alla selezione di ingredienti locali di qualità. Grazie alla passione e all’impegno di Mario Ciulla, il locale si è guadagnato un posto di rilievo nella scena culinaria siciliana. Il premio conferito al Granofino consolida la sua reputazione e conferma il suo status di luogo d’eccellenza per gli amanti della pizza in Sicilia.

Il premio “Migliore Pizzeria di Sicilia” rappresenta una vetrina importante per promuovere le eccellenze gastronomiche dell’isola. La Sicilia è celebre per la sua ricca tradizione culinaria e riconoscimenti come questo contribuiscono a valorizzare il talento e l’abilità dei professionisti del settore alimentare che offrono esperienze gastronomiche indimenticabili.

L’assegnazione del premio nella città di Agrigento, prossima Capitale della Cultura, conferisce un ulteriore prestigio all’evento. La sinergia tra cultura e gastronomia rende Agrigento il luogo ideale per celebrare la ricchezza delle tradizioni e dei talenti della Sicilia.

Con il titolo di “Migliore Pizzeria di Sicilia 2023” ad arricchire il suo palmares, Mario Ciulla e il suo staff sono pronti a continuare a deliziare i palati dei loro ospiti, offrendo un’esperienza gastronomica indimenticabile. Il premio conferito è una testimonianza tangibile dell’eccellenza e della passione che animano la pizzeria Granofino, consolidando il suo ruolo di protagonista nella scena culinaria siciliana e oltre. Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati riconoscimenti per varie specialità anche ad altre pizzerie siciliane.