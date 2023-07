Parte ufficialmente, il prossimo 15 luglio, la campagna abbonamenti dell’Akragas per il campionato di serie d 2023-2024. Lo slogan scelto dalla società akragantina, dopo i diversi colpi messi a segno, è “Sarà perché ti amo” e la speranza è di ricevere la giusta fiducia da parte dei tifosi ma anche dalla classe politica agrigentina. Il patron Giuseppe Deni afferma: “Riteniamo di aver fatto finora una campagna acquisti importante, ci mancano poche figure per completare la compagine e siamo soddisfatti di quello che abbiamo. È necessario il coinvolgimento della città, mi auguro che la campagna abbonamenti sia presa in considerazione dalla città calcistica. La tribuna vip platinum, avrà un prezzo di 500 euro, la vip di 300, la tribuna coperta 200 euro, in abbonamento anche la gradinata 130 euro e la curva 90. Dobbiamo cercare tutte quelle condizioni per attirare finanza locale verso la società ai progetti in itinere, in tutti i paesi creeremo scuole calcio gestite da tecnici dell’Akragas.”