L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ed il suo territorio si trovano ai vertici di una particolare classifica regionale che riguarda le attività di controllo ed eradicazione di pericolose patologie come la tubercolosi bovina. Stando ai risultati di monitoraggio dei primi sei mesi del 2023, resi noti dal Servizio 10 “Sanità veterinaria” del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, la provincia di Agrigento risulta virtuosa su più fronti. L’ASP di Agrigento può vantare il più alto valore di aziende controllate in provincia fra quelle soggette al programma con un 95,65% che la colloca in vetta alle liste di merito seguita da Catania (90,19%) ed Enna (89,48%). A questo valore virtuoso si somma lo 0% di positività all’infezione su 8.858 capi controllati pari al 96,09% del numero di animali controllabili (9.218). Anche questa elevata percentuale di animali controllati rappresenta il vertice siciliano seguita da Enna (91,08%) e Palermo (89,70%).

Il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, esprime il suo apprezzamento per la capillare azione svolta dal Dipartimento di prevenzione veterinario ASP e per i risultati conseguiti nel periodo preso in esame complimentandosi con tutto il personale impegnato nelle azioni di monitoraggio e verifica.