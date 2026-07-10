Si è svolta oggi, presso l’Ufficio di Dirigenza dell’IISS “Gallo-Sciascia” di Agrigento, la seduta del Comitato di Valutazione dedicata alla conclusione del percorso annuale di formazione e prova dei docenti neoassunti e dei docenti che hanno effettuato il passaggio di ruolo.

Presieduto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Giovanna Pisano, il Comitato di Valutazione era composto dalle docenti Maria Assunta Iacona, Roberto Lino e Claudia Marcantonio, affiancati dai docenti tutor che hanno seguito i candidati durante l’intero anno scolastico: Rosanna Galluzzo, Francesca Castronovo, Sandra Bellanca, Vincenzo Russello, Gennaro Scafè, Anna Lattuca, Nunzio Ferrigno e Adriana Cipolla.

Nel corso della mattinata hanno sostenuto il colloquio finale i docenti Nunzio Allegro, Luca Di Giovanni, Stefano Fiore, Angela Claudia Limblici, Desiree Piazza, Calogero Fabrizio Ragusa, Nicola Scaglione, Katiuscia Sciara e Angela Villa, presentando il proprio portfolio professionale e illustrando il percorso di crescita sviluppato durante l’anno di formazione.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e confronto professionale, mettendo in evidenza l’impegno dei docenti neoassunti e il prezioso lavoro di accompagnamento svolto dai tutor e dall’istituzione scolastica.

La conclusione del periodo di formazione e prova costituisce un passaggio fondamentale nel percorso professionale dei docenti e conferma l’attenzione dell’IISS “Gallo-Sciascia” alla qualità dell’insegnamento, alla valorizzazione delle competenze e alla formazione continua del personale scolastico.

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