Il centro commerciale Città dei Templi ha ospitato due giornate indimenticabili di sfide culinarie nel corso dell’evento “A Scuola con lo Chef”. Organizzato in collaborazione con la Scuola Euroform, l’evento ha visto numerosi partecipanti impegnati in una serie di sfide gastronomiche a tema, tra cui la preparazione di piatti come lasagne e pizza.

La nostra giornalista Marilena Patti ha avuto il piacere di partecipare e divertirsi durante l’evento, non solo come spettatrice, ma anche come membro della giuria che ha avuto il compito di valutare i piatti creati dai partecipanti. L’atmosfera era vivace e piena di entusiasmo, con tanti chef in erba che hanno dimostrato talento e passione per la cucina.

Un momento culminante dell’evento è stato la premiazione del vincitore, che ha ricevuto un buono da 100€, oltre a un gadgets omaggio per ogni partecipante, grazie alla generosa sponsorizzazione della Scuola Euroform.

L’evento, che si è svolto il 27 e 28 marzo e il 3 e 4 aprile, ha riscosso un enorme successo, regalando a tutti i partecipanti e al pubblico una straordinaria esperienza culinaria. L’affluenza numerosa ha confermato l’interesse crescente per eventi gastronomici che promuovono la cultura del buon cibo e delle tradizioni locali.

Un’esperienza sicuramente da replicare, che ha unito la passione per la cucina con un’atmosfera di convivialità e competizione sana, con il supporto di tutti gli sponsor e della Città dei Templi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp