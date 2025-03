Dopo il grande successo riscontrato dal primo Open Day, tenutosi presso l’Istituto di Estetica Rigenerativa “Nicú”, di Susy Capraro e in collaborazione con la dottoressa Laura Alfano, Biologa Nutrizionista, si ripropone una seconda giornata sempre aperta al pubblico a numero limitato.

L’evento dal titolo “Nutrizione e benessere del corpo” si terrà il mercoledì 09 Aprile presso lo studio della dottoressa Alfano, in Viale Leonardo Sciascia 58, Villaggio Mosè, Agrigento.

Questa volta si è deciso di dare all’appuntamento un’impronta informativa, con lo scopo di fare chiarezza sul mondo della nutrizione e nello stesso tempo di sfatare i falsi miti sull’argomento “dieta“.

Verranno trattate le due diete validate come dietoterapia dalle maggiori società scientifiche nutrizionali, ovvero la “Dieta Mediterranea” e la “VLCKD” (dieta ketogenica).

In maniera chiara, ma sempre con un approccio scientifico, saranno messi a confronto i due protocolli dietetici. Verranno spiegati i diversi meccanismi biochimici coinvolti, con i pro e i contro di entrambi, al fine di capire quale sia la terapia nutrizionale più idonea per ogni partecipante.

Alla fine per coloro che saranno presenti ci sarà una consulenza nutrizionale personalizzata con la valutazione della composizione corporea attraverso la Bioimpedenza; inoltre, con la presenza di Susy, verranno stilati protocolli che contrastano gli inestetismi, preservando la giusta forma, tono, idratazione, ed elasticità, donando un confort esclusivo, personalizzato e di classe. Ridurre, rinnovare, drenare, massaggiare, idratare, tech parole chiave che rendono unico ogni protocollo.

L’incontro sarà arricchito anche dalla presenza del dottor Toscano Bruno, informatore medico scientifico della “Penta Diet” con uno showcooking e la degustazione dei pasti funzionali Penta.

