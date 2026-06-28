AGRIGENTO – Martedì prossimo la deputazione regionale del centrodestra si riunirà a Palermo nel tentativo di sciogliere il nodo della presidenza del Consiglio comunale di Agrigento. Dopo il rinvio deciso durante la prima seduta dell’Aula, l’obiettivo è individuare un nome condiviso dalla coalizione che dispone della maggioranza dei consiglieri.

Lo scenario ricorda da vicino quanto accaduto nei mesi che hanno preceduto le elezioni amministrative, quando il centrodestra faticò a trovare un candidato sindaco unitario. Anche oggi le divisioni interne rischiano di rallentare la scelta della seconda carica istituzionale del Comune.

Forza Italia e MPA avrebbero, sulla carta, i numeri per sostenere un proprio candidato. Fratelli d’Italia, invece, continua a fare i conti con più aspiranti alla presidenza e, almeno per il momento, non avrebbe ancora raggiunto una sintesi interna. Una situazione che rende più complessa la trattativa e alimenta il confronto tra gli alleati.

Nel frattempo Lega e Democrazia Cristiana sembrano mantenere una posizione attendista. Entrambi i partiti osservano l’evoluzione delle trattative senza esporsi, mentre sul piano politico non manca chi ritiene che possano dialogare anche con la maggioranza che sostiene il sindaco Michele Sodano.

Proprio il primo cittadino potrebbe decidere di giocare d’anticipo. Pur essendo la presidenza del Consiglio comunale una prerogativa della maggioranza consiliare, non è escluso che Sodano possa indicare un profilo ritenuto autorevole e capace di garantire equilibrio all’Aula, anche in nome della discontinuità rispetto alla precedente amministrazione, più volte richiamata durante la campagna elettorale.

Proprio il sindaco Michele Sodano, intervenendo al termine della prima seduta del Consiglio comunale, ha invitato tutte le forze politiche a mettere da parte le logiche di appartenenza. «Agrigento ha bisogno di una grande compattezza, di una grande unità. Non lavoreremo qui in base a quelle che sono le indicazioni dei nostri partiti. Lasceremo i partiti alle spalle e lavoreremo tutti insieme per il bene di Agrigento», ha dichiarato, rilanciando l’idea di un Consiglio chiamato a privilegiare gli interessi della città.

La sensazione è che il tempo della politica rischi ancora una volta di allungarsi. I tentennamenti e le trattative interne, legati a equilibri di partito e opportunità politiche, difficilmente vengono percepiti positivamente da una città che attende l’avvio pieno dell’attività amministrativa.

Anche Dino Alonge non chiude la porta a possibili sviluppi. «Non ho grilli per la testa. La politica ha tante dinamiche, vedremo quello che succede. Qualcuno mi riconosce una certa leadership, ma la leadership si conquista sul campo», ha affermato.

Per quanto riguarda la vicepresidenza del Consiglio comunale, l’orientamento emerso nelle interlocuzioni politiche sarebbe quello di assegnarla alla componente di centrosinistra che sostiene il sindaco Michele Sodano, nel rispetto di un equilibrio istituzionale tra maggioranza e opposizione.

L’incontro di martedì a Palermo potrebbe quindi rappresentare un passaggio decisivo per sbloccare la situazione e consentire al Consiglio comunale di eleggere il proprio presidente nella prossima seduta.

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