Il Liceo Leonardo conclude il progetto ERASMUS+ sulla sostenibilità ambientale dal titolo: “Youth! Let’s Create Environment and Climate Change Awareness!”

Erasmus + 2022-1-PL01-KA210-SCh-000081241

Oggi, ad Agrigento, capitale della cultura 2025, presso il Liceo Leonardo, si sono concluse le attività didattiche legate al progetto Erasmus+ dedicato alla protezione dell’acqua e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Gli incontri, che per due anni hanno coinvolto studenti e insegnanti di tre nazioni – Italia, Polonia e Turchia – hanno avuto come obiettivo primario quello di riflettere sull’importanza dell’acqua e sulle strategie per preservarla.

Il problema dell’acqua, infatti, è spesso sottovalutato, nonostante ormai appaia chiaro che essa è in netta diminuzione, non solo nei piccoli centri ma anche nelle grandi città, a causa dei cambiamenti climatici e della pressione sulle risorse idriche. In questo contesto, il progetto Erasmus+ ha favorito la collaborazione internazionale e lo scambio di idee, sensibilizzando i partecipanti sull’urgenza di adottare comportamenti responsabili per il risparmio idrico.

Durante le attività di debate, si è discusso del ruolo essenziale dell’acqua nella vita quotidiana, dalla salute alla produzione alimentare e alla conservazione degli ecosistemi. Gli studenti coinvolti hanno partecipato a laboratori e attività pratiche in gruppo, dimostrando quanto il lavoro di squadra possa contribuire a consolidare le competenze interdisciplinari acquisite ma anche una maggiore coscienza ambientale.

L’inquinamento dell’acqua ha sicuramente occupato un posto centrale tra i temi trattati. Oltre alle riflessioni teoriche sulle sue cause e su possibili idee e proposte per cercare di mitigare l’impatto che tale disastro ha sull’ambiente, un momento significativo, che ha sottolineato la necessità di agire concretamente per proteggere l’ambiente, è stato dato dalla pulizia della spiaggia della Scala dei Turchi.

Oltre all’azione sul campo, i partecipanti hanno creato materiali educativi, come bollettini e manifesti da condividere con le loro comunità con l’obiettivo di diffondere buone pratiche sostenibili.

In un’epoca di crisi ecologica, progetti come Erasmus+ sono cruciali per sensibilizzare le nuove generazioni sulla protezione dell’acqua e stimolare un cambiamento concreto verso un futuro più green.

