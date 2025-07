Una tragedia complessa e al tempo stesso trascinante per trama, scenografia e interpretazioni. Le Baccanti di Euripide, nella versione prodotta da Michele Di Dio, confermano la bontà della scelta dell’ex Provincia per l’apertura della stagione 2025 del Teatro Classico e del Mito. Il capolavoro di Euripide, messo in scena da Daniele Salvo, a sua volta intenso e convincente primattore, ha incantato il numeroso pubblico del Teatro dell’Efebo, prova generale per la trasferta Cipro ove rappresenterà l’Italia all’International Festival of Ancient Greek Drama.

L’impatto visivo si è rivelato travolgente grazie anche alle voci e ai gesti delle attrici del coro delle Baccanti, centrale in questa rappresentazione che ha lasciato soddisfatti gli spettatori e che, chissà, potrebbe davvero preludere ad un ruolo diverso di Agrigento nell’offerta culturale finalizzata al turismo degli eventi.

La rappresentazione di Le Baccanti di Euripide, messa in scena questa sera nella suggestiva cava di tufo del Teatro dell’Efebo, ha saputo offrire una lettura intensa e coinvolgente della tragedia. Il progetto teatrale ha messo al centro la dimensione rituale e simbolica, rendendo omaggio alla potenza del culto dionisiaco e alla sua lotta con l’ordine razionale.

Il coro delle Baccanti è stato indubbiamente uno degli elementi più affascinanti della performance. Le attrici, attraverso movimenti coreografici e gesti carichi di significato, hanno saputo rappresentare l’intensità e l’irrazionalità del dio Dioniso, che diventa simbolo di caos e distruzione. Le loro voci, amplificate dalla vocalità studiata con il Dottor Marco Podda, hanno accentuato la sensazione di un’energia che travolge e sconvolge.

L’opera ha posto una riflessione interessante sulla presenza di Dioniso nel contesto contemporaneo, sollevando la domanda su dove si nasconda oggi il divino che rappresenta il disordine. Una messa in scena equilibrata e ben strutturata, che ha saputo rendere omaggio alla tradizione senza cadere nell’eccesso, mantenendo una giusta misura tra l’elemento drammatico e quello simbolico.

Un plauso speciale va a Achille Contino, dirigente del Libero Consorzio, e a tutto l’ente presieduto da Giuseppe Pendolino. Hanno avuto il coraggio di scommettere su un’impresa ardua, e la scommessa è stata vinta. L’agrigentino ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione, dimostrando ancora una volta l’affetto per la cultura e il teatro di qualità. Il pubblico ha apprezzato la professionalità degli artisti e l’ottima gestione dell’evento. Un grande riconoscimento a chi ha saputo osare e portare in scena un progetto di grande valore.

Inoltre, l’utilizzo del palco naturale, la cava di tufo, è stato un tocco geniale: un valore aggiunto che ha reso la performance ancora più affascinante e immersiva. Un’idea che ha esaltato ulteriormente la drammaticità e il mistero della rappresentazione, rendendola unica e memorabile.

“Sono estremamente soddisfatto della risposta del pubblico – ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino – e dell’altissimo livello della rappresentazione. Noi vogliamo che il Teatro dell’Efebo possa rappresentare non solo per Agrigento ma per l’intero territorio provinciale l’occasione per migliorare l’offerta culturale. E’ una terra che merita ben altro, rispetto alle vicende di cronaca in cui spesso viene trascinata, e noi cercheremo di dare un forte contributo in questo senso iniziando dal valorizzare questo patrimonio di cui andiamo orgogliosi”.

Ad inizio di serata è stato inoltre ufficializzato il patrocinio gratuito della stagione 2025 da parte della Commissione Europea.

