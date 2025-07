Festa di laurea in parte rovinata per una giovane agrigentina. Tre auto degli invitati sono state prese di mira e saccheggiate. E quanto accaduto venerdì sera a Villaseta all’esterno del locale in un vicino parcheggio. I delinquenti dopo avere spaccato i vetri, soprattutto quelli laterali, hanno arraffato tutto quello che c’era da portare via dagli abitacoli: alcune decine di euro, un profumo di una nota marca e altri oggetti ma non di valore. A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi proprietari, al momento di recuperare i propri mezzi. Immediatamente hanno dato l’allarme al 112. Ad indagare sono i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

