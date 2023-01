Al via le domande per il servizio di trasporto dei disabili con invalidità al 100%

Al via la presentazione delle domande per il servizio di trasporto dei disabili con invalidità uguale al 100% e/o certificato di handicap grave.

Il Comune di Agrigento eroga attraverso il progetto “Liberi di Andare” il servizio Trasporto Disabili a valere sui finanziamenti dei Piani di Zona 2018-2019 e 2019-2020. La modalità di presentazione della richiesta del servizio è digitale. Cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” è stato creato apposito link di collegamento alla piattaforma digitale “Servizio Sociale Digitale” htpps://agrigento.serviziosocialedigitale.it. Accedendo nella parte cittadino il beneficiario del servizio dal gennaio 14 gennaio 2023, ore 18:00, potrà presentare istanza on line per le seguenti tipologie di trasporto – Stessa modalità per gli operatori sociali che potranno presentare istanza accedendo nella parte operatore sociale. “I beneficiari del servizio- dice Marco Vullo, assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento-saranno ammessi, tramite piattaforma digitale al fine di poter consentire alla stessa di elaborare una graduatoria il cui criterio di accesso è basato sul minor reddito e a parità di reddito sarà data priorità alla data di ricezione generata dalla piattaforma telematica. Completate le lavorazioni ciascun beneficiario, riceverà sul numero di cellulare indicato in piattaforma al momento della presentazione dell’istanza, un messaggio che indicherà il numero di trasporti da poter utilizzare.”A tal punto sempre tramite piattaforma potrà scegliere l’operatore sociale dal quale ricevere il servizio. Stessa procedura sarà applicata per gli operatori sociali – previa valutazione dei requisiti, saranno accreditati sulla piattaforma e potranno essere scelti all’interno della stessa.La somma finanziata dalla Regione Siciliana – Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali “Ufficio Piano” pari ad € 135.975,00 sarà erogata fino alla capienza dei fondi afferenti le annualità 2018 – 2019 – 2020.”