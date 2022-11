Grande successo ad Agrigento per la serata di “Non Solo Birra”

Serata di grande successo per il secondo appuntamento rivolto agli appassionati di birra artigianale… e non solo. L’evento “Non solo birra”, organizzato da Gianni Dibattista, fondatore e mastro birraio del Birrificio dei Templi, ha registrato nuovamente il tutto esaurito.La serata di degustazione si è tenuta all’Agriturismo Passo dei Briganti che ha presentato un ottimo menu rustico adattandolo ai tre tipi di birra presentati: la Finisterrae e la Tipopils del Birrificio Italiano, produttore di birra artigianale dal 1996 e la terza birra, l’American Pale Ale prodotta dal Birrificio dei Templi, un birrificio locale, che seppur nuovo è già riuscito a catturare grande interesse e approvazione da parte degli ospiti presenti all’evento.

La partecipazione di Massimo Galli, taster e tutor di UnionBirrai, ha reso la serata ancora più interessante intervenendo con aneddoti e curiosità del mondo birraio,catturando l’interesse e rispondendo alle tante domande rivoltegli dagli ospiti. Lo scopo delle serate, dice l’organizzatore Gianni Di Battista, è apprendere i primi strumenti per cominciare ad orientarsi nel mondo delle birre artigianali: come si producono, differenze fra le artigianali e le industriali, gli stili principali e come riconoscerli, gli abbinamenti gastronomici e un po’ di storia della birra.La speranza, prosegue l’organizzatore, è che questi primi appuntamenti accrescano la curiosità dei presenti stimolando la voglia di approfondire sempre di più la conoscenza di questo meraviglioso mondo birraio.