Giornata disabilità. Anche ad Agrigento flash mob degli SpecialOlympics

Anche ad Agrigento il flashmob 2022 #SpecialOlympicsBalla per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità, sulle note incalzanti di “Dove si Balla” di Dargen D’amico. Ad ospitare l’iniziativa, questa mattina, 27 novembre, è stato il centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento. Il prossimo 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, su tutti i canali social di Special Olympics Italia verrà pubblicato il video finale che riunirà per 3 minuti e 21 secondi, tanto quando dura il tormentone di Sanremo 2022, tutti i flashmob realizzati come fossero un unico grande momento di condivisione e divertimento, un messaggio trasversale importante fatto di cultura e inclusione attraverso l’attività fisica e lo sport.

“Il “Flash-mob”- dicono gli organizzatori- ha voluto creare stupore e meraviglia tra gli spettatori, un ottimo mezzo per trasmettere il messaggio di gioia e di inclusione insito in Special Olympics, ed ha lo scopo di riunire in una danza gioiosa di alcuni minuti atleti e volontari, replicata nella stessa giornata in molte piazze italiane.”