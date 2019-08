Grande festa per la chiusura del Campus estivo

Si è concluso con una grande festa in piscina il Campus estivo 2019, organizzato dalla Pallavolo Aragona. Ieri sera, presso la struttura Green Park Village, sulla strada statale 189 Agrigento Palermo, nelle vicinanze del bivio di Campofranco, si sono concluse, con una bellissima e partecipata festa, le attività ludico-sportive, iniziate lo scorso 1 luglio. Tanti i giochi a bordo piscina, musica, balli, la cena a base di pizza ed infine il bagno di mezzanotte. Presenti anche i genitori dei bambini iscritti al Campus, diretto dalle responsabili del settore giovanile della Pallavolo Aragona Francesca Scollo e Carina Gotte, coadiuvate dalla giocatrice e capitano della Seap – Dalli Cardillo Aragona, Francesca Cusumano. La società, con in testa il presidente Nino Di Giacomo, coglie l’occasione per ringraziare l’azienda Mediterranea Serramenti e il Bar Europa, entrambi di Aragona, per la gentile e preziosa collaborazione. Un grazie anche alle famiglie dei bambini del nostro Campus estivo.