Ad Aragona la “Dolcestemporanea” di pittura e scultura, l’arte prende forma con il gelato ed il cioccolato

Ad Aragona, domani, venerdì 2 agosto, in piazza Umberto I, presso la nuova gelateria “Carapì”, si svolgerà la manifestazione intitolata “Dolcestemporanea” di pittura e scultura, l’arte prende forma con il gelato ed il cioccolato. Dalle ore 17 in poi, numerosi artisti e semplici appassionati della pittura creativa, si cimenteranno nella realizzazione di disegni e quadri utilizzando il gelato come colore. La particolare estemporanea di pittura è organizzata da Irene Greceffa, titolare della gelateria Carapì di Aragona, in collaborazione con Amedeo Galluzzo e Amelia Russello della scuola di disegno arte e pittura “Arte in corso di Favara”, che sarà presente all’evento insieme ai suoi allievi. All’organizzazione dell’iniziativa “Dolcestemporanea” ha collaborato anche il docente dell’Accademia di Belle Arti e critico d’arte internazionale, Nuccio Mula. I partecipanti sono: Amelia Russello, Amedeo Galluzzo, Anna Lauricella, Luca Zambito, Annalisa Marsala, Adriana Bellavia, Giusy Russello, Antonella Palumbo, Dolores Silveira, Silvana Monteleone, Miriam Russello, Mirella Fiore, Gerlanda Lauricella, Luca Burgio, Rossella Valentina Buscemi, Ylenia Cordaro, Simone De Marco, Filippo Gallea, Lia Piruzza, Annamaria Alongi e Giovanni Rizzo. Per la sezione “giovani” i partecipanti sono: Gabriele Pellegrino, Davide Palumbo, Solead Salamone, Gaia Spoto, Giorgia Spoto, Rosy Miriam Capodici e Luigi Vaccarello. Durante l’evento è previsto anche un momento dedicato ai bambini, con giochi e animazione. Alle 21:30 si terrà la cerimonia di premiazione.