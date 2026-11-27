Da Favara alla top 5 delle imprese italiane a più alta crescita. C’è anche una forte impronta agrigentina nella classifica “Leader della crescita 2027”, realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. GoVisit, società palermitana fondata nel 2021 dal cardiologo Domenico Nobile, 39 anni, originario di Favara, conquista il primo posto nazionale nel settore dei servizi sanitari e sociali e il quinto posto assoluto tra le 500 aziende italiane con il maggiore tasso di crescita.

Un risultato sostenuto dai numeri: nel triennio 2022-2025 GoVisit ha registrato un tasso annuo composto di crescita del 176,73%.

La società opera nel campo della sanità digitale e ha sviluppato un modello che mette insieme telemedicina, diagnostica, prevenzione e monitoraggio a distanza, collegando cittadini, medici, farmacie, strutture territoriali e centri sportivi.

«Essere primi in Italia nel nostro settore e quinti assoluti tra le aziende a più alta crescita è un riconoscimento importante del lavoro svolto e della visione che stiamo portando avanti – afferma Domenico Nobile –. Abbiamo dimostrato che anche dalla Sicilia è possibile sviluppare un progetto tecnologico e sanitario capace di operare su scala nazionale».

L’obiettivo adesso è ancora più ambizioso: creare una vera e propria infrastruttura sanitaria integrata capace di mettere in connessione pazienti, professionisti, farmacie, strutture sanitarie e dispositivi digitali.

Oltre 600 mila pazienti raggiunti

La crescita di GoVisit è accompagnata da numeri significativi: oltre un milione di prestazioni sanitarie erogate, più di 600 mila pazienti raggiunti, oltre 500 medici partner e più di 1,5 milioni di dati sanitari raccolti.

Particolarmente sviluppata è l’attività legata alla Farmacia dei Servizi. Attraverso una centrale di telerefertazione cardiologica operativa 24 ore su 24, le farmacie convenzionate possono offrire elettrocardiogrammi, Holter cardiaci e pressori e altre prestazioni diagnostiche. Secondo i dati forniti dalla società, nel solo circuito farmaceutico vengono refertati oltre 3 mila elettrocardiogrammi al giorno, con tempi indicati entro i 15 minuti.

La rete si estende anche allo sport e al benessere, con circa 500 palestre e centri sportivi convenzionati.

La nuova sfida è la prevenzione a domicilio

Il prossimo passo riguarda il telemonitoraggio domiciliare e l’utilizzo di dispositivi connessi e indossabili per seguire nel tempo alcuni parametri legati alla salute e all’attività fisica.

«La nostra ambizione è rendere il monitoraggio della salute un’attività sempre più continuativa e accessibile, non limitata al momento in cui una persona fa una visita o si sottopone a un esame», spiega Gabriele Nobile, CEO di GoVisit.

Il progetto prevede l’integrazione di smartwatch, elettrocardiografi portatili e altri dispositivi all’interno di percorsi personalizzati di prevenzione, con il supporto di professionisti sanitari e figure dedicate al benessere e alla longevità.

«La prospettiva è superare progressivamente il modello della prestazione sanitaria occasionale per costruire un rapporto continuativo tra le persone e la propria salute – aggiunge Domenico Nobile –. Le valutazioni cliniche e le decisioni assistenziali resteranno naturalmente affidate ai professionisti sanitari».

Il quinto posto nella classifica nazionale porta così alla ribalta un’impresa nata in Sicilia e, insieme, la storia professionale di un medico originario dell’Agrigentino che ha trasformato un progetto avviato nel 2021 in una realtà attiva su scala nazionale.

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