Un nuovo gesto concreto per sostenere le donne che trovano il coraggio di denunciare e chiedere aiuto. Nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Comando Provinciale dei carabinieri di Agrigento, il Soroptimist International d’Italia – Club di Agrigento ha consegnato nuovo materiale informativo e di sensibilizzazione destinato alla “Stanza tutta per sé”, lo spazio protetto all’interno della caserma dedicato all’ascolto delle vittime di violenza e delle persone vulnerabili.

L’iniziativa rientra nel calendario degli appuntamenti legati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A effettuare la consegna è stata la presidente del Club agrigentino, Maria Anna Barraco, accompagnata dalla socia fondatrice Caterina Busetta, da Rosaria Leto — ideatrice della stanza — e da una delegazione delle altre socie fondatrici. Ad accoglierle in caserma erano presenti il comandante provinciale, colonnello Federico Palmieri, e il comandante del Reparto Operativo, tenente colonnello Vincenzo Bulla.

L’incontro conferma e rafforza la storica collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist, nata a livello nazionale nel 2015 e approdata ad Agrigento l’8 marzo 2017 proprio con l’inaugurazione dello spazio d’ascolto protetto, allestito grazie al contributo del Club locale per offrire un ambiente riservato e rassicurante durante le fasi delicate della denuncia. Un impegno costante che, già lo scorso 6 marzo, aveva portato alla donazione di un computer di ultima generazione destinato alla stessa sala.

Attraverso questo nuovo contributo, Arma e Soroptimist rinnovano l’obiettivo comune di fare rete sul territorio nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, affinché le donne in difficoltà possano riconoscere nelle istituzioni un punto di riferimento sicuro e accogliente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp