Gela, a Casa Grazia il primo festival dell’olio nuovo: nasce “Oli e buoi”

Domenica 29 novembre la tenuta della famiglia Brunetti ospita una giornata dedicata alle eccellenze olivicole siciliane, tra degustazioni, masterclass e incontri con i produttori.

L’olio extravergine d’oliva siciliano protagonista di una giornata dedicata alla cultura del gusto e alla valorizzazione del territorio. Domenica 29 novembre, dalle 11 alle 16, Casa Grazia, a Gela, ospiterà la prima edizione di “Oli e buoi”, il festival dell’olio nuovo promosso e organizzato dalla famiglia Brunetti.

L’iniziativa nasce per celebrare l’olio extravergine appena molito, i profumi dell’ultima raccolta e il patrimonio agricolo e culturale della Sicilia. A fare da cornice alla manifestazione sarà la tenuta dell’azienda vinicola e olivicola che affonda le proprie radici nell’area della Riserva naturale del Lago Biviere di Gela, il più grande lago salato costiero dell’Isola.

Il nome del festival, che richiama il celebre detto popolare, nasce da un percorso di approfondimento maturato nell’ambito del corso di Sommelier dell’Olio della Fondazione Italiana Sommelier, ospitato proprio nelle sale di Casa Grazia.

«Abbiamo voluto creare un racconto corale dedicato all’olio, un alimento che parla profondamente del rapporto tra l’uomo e la terra – spiega Martina Casciana Brunetti, Hospitality Manager di Casa Grazia –. Attraverso l’olio si raccontano le tradizioni, la storia e la cultura dei territori, ma anche il lavoro e il legame di chi ogni giorno li vive e li custodisce».

Tra gli obiettivi della manifestazione c’è anche quello di favorire il confronto tra i produttori, incoraggiando la collaborazione e la condivisione delle esperienze.

«Crediamo che fare rete sia fondamentale per valorizzare il patrimonio olivicolo del territorio e promuovere una cultura dell’olio sempre più consapevole», aggiunge Martina Casciana Brunetti.

Dalla formazione al festival

L’appuntamento rappresenta anche il naturale proseguimento dell’esperienza formativa promossa dalla Fondazione Italiana Sommelier in collaborazione con Casa Grazia. Il corso, articolato in 28 lezioni tra teoria e pratica, ha coinvolto produttori provenienti da diverse province siciliane e professionisti della ristorazione, concludendosi con l’esame per il conseguimento del titolo di Sommelier dell’Olio.

«Insieme abbiamo approfondito il mondo della produzione olearia, le cultivar presenti in Italia e nel mondo e gli abbinamenti tra olio e cibo – racconta Agata Arancio, vicepresidente della FIS – Delegazione Sicilia –. È stato un percorso prezioso, non soltanto per le conoscenze condivise, ma anche per la bella esperienza umana vissuta insieme».

Il programma tra degustazioni e masterclass

Tra gli appuntamenti della giornata figura una masterclass gratuita dedicata agli oli “Involio” di Casa Grazia, condotta da Giuseppe Cicero, capo panel riconosciuto a livello nazionale e dal Consiglio Oleicolo Internazionale, insieme ai sommelier della Fondazione Italiana Sommelier. La partecipazione è su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Protagoniste delle degustazioni saranno anche quattro aziende ospiti: Azienda Agricola Santa Margherita, Tenuta Bauccio, Oleificio Buggea e Azienda Agricola Archeo Gusto.

Ad arricchire l’offerta gastronomica saranno le specialità dell’Antica Forneria Marinetti, la pizza di Company2 e il panettone artigianale Mereri, realizzato con l’olio extravergine d’oliva Involio di Casa Grazia. Ad accompagnare la giornata, il DJ set di Roberto Battaglia.

Con “Oli e buoi”, la famiglia Brunetti apre ancora una volta le porte della propria azienda al territorio, puntando sulla formazione, sulla collaborazione tra produttori e sulla diffusione della cultura dell’olio extravergine d’oliva, uno dei pilastri della Dieta Mediterranea.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre, dalle 11 alle 16, a Casa Grazia, a Gela. Prenotazione obbligatoria ai numeri 349 757 6514 e 346 574 7648.

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