La Giunta Regionale ha disposto la revoca della nomina di Nené Mangiacavallo quale nuovo presidente dell’Ecua (Empedocle Consorzio universitario di Agrigento). Un atto a firma dell’assessore regionale Mimmo Turano.
La decisione dopo il passo indietro di Giovanni Perino che ha ritirato le dimissioni del settembre dell’anno scorso tornando alla guida della presidenza.
Dopo le tensioni politiche in seguito alla nomina di Mangiacavallo, tutto torna come prima con Perino presidente e la fresca nomina di Raffaele Sanzo (Forza Italia) vicepresidente.
