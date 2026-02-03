Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per le due ragazze di Canicattì, di 26 e 22 anni, trovate con poco meno di 500 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Le indagate hanno lasciato il carcere dove, in attesa dell’udienza di convalida, erano state inizialmente portate. La scoperta della droga nel corso di una perquisizione domiciliare dei poliziotti del Commissariato di Canicattì, con il coordinamento della Procura di Agrigento. Le indagini non sono ancora concluse.

