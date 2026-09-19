Una settimana di laboratori al Convitto San Carlo nell’ambito del progetto “@Lab_School”. In scena “La Piazza dei Sogni”, spettacolo dedicato alla prevenzione e al disagio giovanile

Gli studenti dell’Istituto “N. Gallo – L. Sciascia” di Agrigento, plesso Sciascia, protagonisti a Erice di una nuova tappa del progetto “@Lab_School. Azioni a Contrasto e Prevenzione dalle dipendenze”, promosso dalla Rete Salus Scuole S.H.E. Sicilia e finanziato dall’Assessorato regionale all’Istruzione attraverso l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Il gruppo, guidato dalla professoressa Licia Silvestro, dal 7 settembre ha partecipato a una settimana di attività ospitate al Convitto San Carlo di Erice. L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 27 studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, tre per ciascuna provincia siciliana.

Sotto la direzione pedagogica e artistica di Alessandro Ienzi, avvocato per i diritti umani, attore, regista e fondatore della compagnia internazionale Raizes, i ragazzi hanno lavorato attraverso la metodologia del learning by doing, utilizzando football freestyle, danza e teatro per costruire insieme lo spettacolo “La Piazza dei Sogni”.

Non soltanto un laboratorio artistico, ma un percorso pensato per favorire l’ascolto, la condivisione e la capacità di affrontare paure e fragilità. Il teatro diventa così uno spazio nel quale i giovani possono sentirsi liberi di esprimersi e parte di un gruppo, sperimentando concretamente valori come rispetto, sostegno reciproco, immaginazione e collaborazione.

Al centro del percorso c’è un tema particolarmente delicato e attuale: l’uso di sostanze stupefacenti in età giovanile. Attraverso scrittura, scenografia, regia e montaggio, saranno gli stessi studenti a partecipare alla costruzione della rappresentazione finale. Il progetto proseguirà fino a dicembre, trasformando l’esperienza teatrale anche in un esercizio di cittadinanza attiva e prevenzione sociale.

L’obiettivo è affrontare il tema delle dipendenze utilizzando il linguaggio dell’arte e rendendo i ragazzi protagonisti, partendo dall’idea che la scuola non debba limitarsi a informare sui rischi, ma debba anche creare occasioni di crescita attraverso l’ascolto e la collaborazione tra pari.

A conclusione della settimana di lavoro, venerdì 11 settembre, gli studenti hanno portato in scena “La Piazza dei Sogni” nella piazza principale di Erice, coinvolgendo anche il pubblico presente.

Per la dirigente scolastica Giovanna Pisano, l’esperienza rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita per i giovani, capace di unire espressione artistica, cittadinanza attiva e prevenzione sociale.

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