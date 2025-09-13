Continua l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, presieduto da Giuseppe Pendolino, per il miglioramento della rete viaria interna. E’ stato infatti pubblicato sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 20 Casteltermini-San Biagio Platani. La procedura di gara sarà gestita in modalità telematica e con inversione procedimentale tramite la piattaforma certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. e le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 6 ottobre 2025. L’importo complessivo della gara è di 3.600.000 euro (compresi 72.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), interamente finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020.

Soddisfazione esprime il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, per i continui interventi effettuati dall’Ente per migliorare la sicurezza di strade che quotidianamente vengono percorse da lavoratori e studenti e sulle quali insistono numerose attività produttive.

I lavori dovranno essere eseguiti su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali per la rimozione di frane e cedimenti della sede stradale già individuati in fase di progetto ed ultimati entro 24 mesi lavorativi continuativi dalla data di consegna. L’apertura delle offerte telematiche è in programma in seduta pubblica alle ore 8:30 del 7 ottobre 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento). Bando di gara e allegati consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16283

