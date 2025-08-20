La “Notte bianca” a Campobello di Licata, è stata interrotta dai carabinieri che sono intervenuti per sedare alcune risse. Intervenuto personalmente anche il sindaco di Campobello, Vito Terrana, per sedare una zuffa tra giovani. Le baruffe sono scoppiate anche in piazza Tien An Men e nelle vie adiacenti, mettendo a dura prova le forze dell’ordine. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i giovani che si sono resi protagonisti delle risse.

Sui fatti è intervenuto anche l’ex sindaco Giovanni Picone che in una nota dichiara: “Cosa deve succedere ancora per avviare un serio confronto tra le varie agenzie educative e le famiglie? Quali azioni si possono intraprendere per frenare questi atti vergognosi che si verificano nel nostro paese? Siamo consapevoli che il problema c’è e non si può ne nascondere ne tacere. Prima che sia troppo tardi e possano verificarsi fatti ancora più gravi, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Momenti di convivialità e spensieratezza, non possono trasformarsi in momenti di violenza che possono sfociare in tragedie.

