Gli Dei in maschera tra i reperti del museo Griffo

Il Museo archeologico Griffo di Agrigento si riempirà di dei e dee, ognuno nascosto sotto la propria maschera d’effetto. Per il Carnevale, è pronta un’attività divertente, creativa e colorata di CoopCulture dedicata ai giovanissimi tra 6 e 12 anni. Domenica prossima (19 febbraio) alle 16 è in programma il laboratorio “Gli dei in maschera al museo Griffo: creatività, forme e colori”. Dopo aver scoperto le figure di eroi e divinità riportate sui reperti archeologici esposti, i piccoli artisti si cimenteranno nella decorazione di alcune maschere con carta, colla, tempere e pennelli. Alla fine, ciascuno porterà a casa la propria maschera. L’obiettivo è quello di sviluppare capacità relazionali di ascolto, incoraggiare la comunicazione interpersonale con il linguaggio verbale, avere comprensione di sé.

Appuntamento nell’aula didattica del Museo Griffo e tra le vetrine della collezione.

La partecipazione laboratorio costa 5 euro.

Info e biglietti: www.coopculture.it