Cozy Cinema Wednesday, secondo appuntamento con “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi

Arriva la la seconda proiezione della rassegna Cozy Cinema Wednesday organizzata dalle associazioni Immagina e Arci “John Belushi” Agrigento. Questa sera, 15 febbraio, ore 21, si proietta “Troppa Grazia” (2018,IT) di Gianni Zanasi: è la storia di una giovane donna con una figlia adolescente che mantiene da sola lavorando in uno studio di architettura. Quando Lucia, questo il nome, deve fare una perizia su un terreno scopre che qualcosa non torna. Un film sul coraggio di lottare, che fa riflettere e lascia il segno nella coscienza dello spettatore.Proiezione in lingua originale con sottotitoli in inglese. Dalle associazioni fanno sapere che le prenotazioni per la protezione di oggi sono chiuse: chi ha prenotato, è invitato a presentarsi almeno 15 minuti prima della proiezione.

“Cozy Cinema Wednesdays”, quattro pellicole, a tema musica e ambiente, per viaggiare con il pensiero e scaldarci il cuore durante i freddi mercoledì invernali. Ogni proiezione è anticipata da un aperitivo; a seguire, chi vorrà potrà trattenersi per scambiare opinioni e suggestioni sui film.