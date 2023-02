Cede parte del piazzale del plesso Federico II: programmata video ispezione

Un cedimento nel piazzale interno al plesso Federico II del villaggio Mosè di Agrigento. A causarlo la rottura di un tubo di raccolta delle acque piovane. Questa mattina l’assessore comunale, Gerlando Principato, non appena venuto a conoscenza del fatto, si è recato nel plesso, che fa parte dell’istituto comprensivo, Rita Levi Montalcini, per un sopralluogo insieme al dirigente scolastico, Luigi Costanza. “Faremo una video ispezione per verificare l’intero percorso fino all’uscita- spiega Principato-.Dalle risultanze si farà il progetto di ripristino e sapremo quali somme occorrono.” L’ area interessata dal cedimento è stata transennata e i ragazzi potranno continuare a frequentare le lezioni scolastiche: “Il problema è localizzato all’esterno”, conclude Principato.