Mattinata di paura nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento, a causa di un incidente stradale verificatosi lungo il centralissimo viale dei Giardini. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Jeep è rimasta coinvolta in un brutto sinistro, finendo per ribaltarsi su un fianco al centro della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente del fuoristrada avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a impattare violentemente contro una Dacia Duster che si trovava regolarmente parcheggiata a bordo della strada. Lo scontro, particolarmente forte, ha fatto da leva, provocando il parziale ribaltamento del veicolo in transito.

Nello schianto il conducente della Jeep è rimasto ferito. L’allarme è scattato immediatamente: alcuni passanti e automobilisti hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi, telefonando al 112. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali si sono adoperati per le operazioni di messa in sicurezza del fuoristrada e dell’intera area interessata dai detriti.

Insieme a loro, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all’automobilista. Presenti anche le forze dell’ordine, che si sono occupate della gestione della viabilità nel tratto stradale interessato e hanno eseguito i rilievi di rito necessari a ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro.

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