Agrigento incontra Bergamo. Collaborazione tra le due realtà teatrali

Agrigento incontra Bergamo. Il direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia, è stato nella Capitale della cultura per il 2023 per incontrare il direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti, Massimo Boffelli, per un confronto con esperienze, valutazioni e aspettative.

Il teatro di Bergamo funge da fulcro per le iniziative culturali che si stanno svolgendo in città e Prestia ha voluto avere un’ idea di come ci si sta organizzando a livello burocratico e organizzativo per ottimizzare quelli che saranno i passaggi da fare anche ad Agrigento, Capitale della Cultura del 2025. “Un incontro proficuo e interessante- commenta Salvo Prestia- occasione anche per iniziare una collaborazione tra i due teatri, sulle produzioni teatrali, le iniziative da portare avanti insieme e anche su un ipotetico passaggio di consegne alla fine del 2023 con delle idee programmatiche da portare ad Agrigento”. Il direttore Prestia ha anche presentato le produzioni del Pirandello , teatro che a Bergamo è conosciuto e attenzionato. Produzioni che, con molta probabilità, verranno inserite nel cartellone del Donizetti. “Un rapporto di collaborazione che può portare benefici – conclude Prestia – il teatro di Bergamo è più aperto all’opera e alla lirica , mentre il Pirandello è più incline alla prosa e al teatro , un’area che al Donizetti vogliono potenziare”.

Nella foto allegata Salvatore Prestia con il direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti, Massimo Boffelli.