Giusi Parolino è campionessa regionale

Sabato 28 e domenica 29 maggio per l’atletica leggera siciliana è stato un momento di grande importanza, denso di ottimi risultati sportivi che hanno visto in primo piano i Campionati Regionali Assoluti individuali. L’evento è stato organizzato in maniera impeccabile dalla ASD Milone, squadra che ha ottenuto ben 5 titoli assoluti, quattro maschili e uno femminile e che ormai si è aggiudicata la finale A Argento, avendo già ottenuto il punteggio minimo necessario per parterciparvi. A conquistare al femminile il titolo assoluto di campionessa regionale è stata la giavellottista Giusi Parolino che con m.29,12 nel lancio del giavellotto, conquista l’ennesima medaglia d’oro e stabilisce il nuovo record siciliano che la stessa atleta aveva stabilito qualche settimana fa a Palermo durante i campionati CDS assoluti. Ricordiamo che la stagione è ancora lunga, infatti la settimana prossima ci saranno i Campionati Regionali della Categoria ragazzi e Ragazze ad Avola (under 14) e i campionati Regionali individuali over 35 a Siracusa, con alcune gare di contorno la domenica. A livello nazionale si terrà il Challenge, nuova modalità per accedere ai Campionati Nazionali Assoluti, dove saranno in gara per la Milone Roberto Bruno nei 400hs e Zouhir Sahran nei 1500 e 5000. “Una medaglia d’oro ottenuta in una gara assoluta, aggiunge un grande valore al mio palmares -dichiara Giusi Parolino-. Anche questa gara è stata penalizzata dal forte vento che pare ci voglia fare compagnia in ogni gara di giavellotto, ma sono certa che le misure continueranno a migliorare. Dedico questo prestigioso risultato al mio grande allenatore che ha sempre creduto in me e nonostante la distanza riesce sempre a starmi accanto”.