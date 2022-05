Festa San Calogero, consiglieri chiedono flessibilità nel patrocinio

I consiglieri Hamel, Bongiovì e Piparo invitano, con una nota, il Sindaco ad una maggiore flessibilità per il patrocinio

per i festeggiamenti in onore di San Calogero. I tre suggeriscono anche la realizzazione di uno spettacolo d’acqua di fontane danzanti nella villa Bonfiglio e getto di coriandoli davanti il Sacrato. “Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Calogero in Agrigento, e soprattutto arde l’attesa di conoscere il programma ufficiale. Dopo due lunghi anni di stop la città di Agrigento, sente la forte necessità di ritornare a vivere in pieno la festa, tra fede, culto e tradizione. “Buona occasione – affermano i Consiglieri Comunali – per il rilancio dell’economia locale, certi di ricevere in città un flusso notevole di fedeli e di visitatori. A tal proposito, vogliamo invitare il nostro Sindaco e l’Assessore Costantino Ciulla, ad essere in modo particolare, ben predisposti, disponibili, sensibili, nella preziosa collaborazione per la realizzazione del programma, sia nell’elargire il contributo di