Premio del Comune di Santa Margherita di Belice al Dott. Giuseppe Lo Pilato

Santa Margherita di Belice, 4 Agosto 2024 – Il Comune di Santa Margherita di Belice ha conferito un prestigioso riconoscimento al Dott. Giuseppe Lo Pilato, un agronomo paesaggista di grande esperienza e specializzato in progettazione e gestione del paesaggio. Il premio è stato assegnato in segno di apprezzamento per le sue consulenze, studi e progetti mirati alla valorizzazione, al recupero e al riuso del patrimonio agronomico e paesaggistico nei territori dove ha operato con successo.

La premiazione del Dott. Lo Pilato è avvenuta durante la serata conclusiva della XIX edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, un evento che si è distinto per eleganza e profondità emotiva. La manifestazione, tenutasi il 3 agosto presso la storica cornice di Palazzo Filangeri-Cutò, ha saputo raccogliere un vasto pubblico, confermandosi come una delle più emozionanti edizioni nella storia del Premio.

Durante la cerimonia di consegna del premio, la motivazione è stata letta da Licia, rappresentante dell’Amministrazione Comunale. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza del contributo del Dott. Lo Pilato nella promozione di un approccio sostenibile e innovativo alla gestione del paesaggio.

Motivazione del Premio:

“L’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice è lieta di riconoscere al Dott. Giuseppe Lo Pilato i meriti per le consulenze, gli studi ed i progetti legati alla valorizzazione, al recupero e al riuso del patrimonio agronomico e paesaggistico dei territori in cui ha esercitato le proprie competenze.”

Progetto Emblematico:

In particolare, il Comune ha voluto ricordare il contributo del Dott. Lo Pilato al “Progetto dei lavori di recupero ed integrazione della componente vegetale del giardino storico di Palazzo Filangeri-Cutò di Santa Margherita di Belice.” Questo progetto, strettamente legato alla figura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e alla sua opera letteraria, ha ricevuto il plauso del Parco Letterario Tomasi di Lampedusa, che ha conferito al Dott. Lo Pilato il prestigioso riconoscimento.

Il lavoro del Dott. Lo Pilato è stato determinante nel preservare e valorizzare l’eredità culturale e paesaggistica del giardino storico di Palazzo Filangeri-Cutò, integrando moderne tecniche di agronomia paesaggistica con una profonda comprensione del valore storico del sito.

Il riconoscimento al Dott. Giuseppe Lo Pilato sottolinea l’importanza della sua carriera dedicata alla tutela del patrimonio agronomico e paesaggistico. Con il suo impegno e la sua competenza, ha contribuito significativamente allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dei paesaggi storici e culturali di Santa Margherita di Belice e di altre località. Questo premio rappresenta non solo un omaggio al suo lavoro passato, ma anche un incentivo a continuare su questa strada di eccellenza e innovazione.

La XIX edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” sarà ricordata come una delle più memorabili ed eleganti, un evento che ha saputo celebrare la cultura, l’arte e l’importanza della sostenibilità, promuovendo un dialogo tra passato e presente attraverso le parole e le opere di figure illustri come il Dott. Giuseppe Lo Pilato.