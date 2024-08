Dichiarazioni di Jancarlo Suarez, Presidente della CdA dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica

La difficoltà nell’erogazione dei servizi sanitari, e in particolare dei servizi di salute mentale, è una problematica ampiamente riconosciuta su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Jancarlo Suarez, Presidente della CdA dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, le criticità nella provincia di Agrigento sono particolarmente gravi. La carenza di personale medico, infatti, influisce pesantemente sulla capacità di fornire prestazioni adeguate.

Suarez sottolinea che il numero limitato di posti letto presso gli SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) è un problema significativo: l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca e il Presidio Ospedaliero Barone Lombardo offrono solo 8 posti letto ciascuno, mentre il SPDC dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, che prima disponeva di 8 posti letto, è stato chiuso per ristrutturazione dopo un incendio e attualmente non è operativo. Con soli 16 posti disponibili in totale per una provincia di oltre 430.000 abitanti, Suarez mette in evidenza che questi numeri sono ben al di sotto delle necessità, considerando la normativa che prevede un posto letto ogni 10.000 abitanti.

Inoltre, le difficoltà si estendono ai servizi territoriali, dove i pochi medici rimasti devono affrontare un crescente bisogno di salute mentale, aggravato dalla pandemia e dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nel 2014.

Secondo Suarez, una possibile soluzione alle carenze di personale medico è rappresentata dall’impiego dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP). In alcune regioni come il Veneto, il coordinamento delle prestazioni dei Centri Diurni è affidato ai TeRP, professionisti con competenze specialistiche in ambito psichiatrico capaci di effettuare diagnosi funzionale e progettare interventi di riabilitazione psicosociale.

Attualmente, la Dotazione Organica dell’ASP AG non include alcun Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, nonostante siano previste 4 unità. Suarez osserva che anche se queste unità sarebbero ancora insufficienti per rispettare gli standard minimi, la loro presenza potrebbe permettere la riapertura dei Centri Diurni di Agrigento, Licata e Palma di Montechiaro, offrendo alle persone in carico le prestazioni terapeutiche-riabilitative necessarie. In sintesi, sebbene sia impensabile un servizio di riabilitazione logopedica senza logopedisti, altrettanto impensabile è un servizio di riabilitazione psichiatrica senza i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.