I conti correnti online zero spese sono uno dei prodotti bancari più noti; la loro grande diffusione è stata sicuramente facilitata dai notevoli progressi tecnologici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Non è certo un caso che oggi si stipulino online contratti in vari settori; per quanto riguarda il settore bancario si ricordano oltre ai conti correnti anche i conti deposito online, nell’ambito assicurativo possiamo citare le varie polizze assicurative, obbligatorie e no, mentre per quanto riguarda il mercato energetico si possono menzionare i contratti per la fornitura di energia elettrica e gas.

Tornando al conto corrente online, ciò che lo caratterizza è l’essere un prodotto “smart”, piuttosto comodo e flessibile che viene gestito in autonomia dal cliente, che non è costretto a recarsi presso uno sportello bancario per effettuare determinate operazioni.

Inoltre, dato che questo tipo di conto comporta minori costi gestionali per le banche, sono sempre più comuni le offerte “zero spese”; ne è un esempio il conto corrente zero spese Crédit Agricole che propone il canone azzerato per 9 mesi (e azzerato anche in seguito a determinate condizioni), varie operazioni gratuite, consulenza in filiale e a distanza, buoni regalo e comoda gestione con app dedicata.

Conto corrente online zero spese: il processo di apertura

I conti correnti online sono prodotti “smart” fin dal processo di apertura che può essere fatto comodamente online seguendo alcuni passi (inserimento di alcuni dati, caricamento di alcuni documenti, scelta fra eventuali proposte diverse e firma digitale).

Requisiti indispensabili per poter aprire un conto corrente (online o tradizionale che sia) sono la maggiore età e la residenza italiana. Riguardo alla maggiore età, esistono prodotti dedicati ai minori, ma è sempre chi esercita la patria potestà che ne ha la gestione.

Prodotti per under 35

Molte banche offrono prodotti dedicati ai giovani facendo rientrare in questa categoria i soggetti under 35. In tale caso possono essere previste promozioni speciali. Questi vantaggi legati all’età sono in genere dovuti al fatto che molti giovani non sono ancora del tutto autonomi a livello professionale, come nel caso degli studenti universitari.

Conto corrente online: quali operazioni si possono effettuare?

Dal punto di vista dell’operatività, con un conto corrente online si è in grado di effettuare tutte le operazioni tipiche di un tradizionale conto corrente, con la differenza che si opera in autonomia utilizzando un personal computer (si accede all’area riservata) oppure con uno smartphone o un tablet; in questo caso si utilizza l’app dedicata.

In sostanza, essendo titolari di un conto online si possono effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli ATM, effettuare pagamenti nei negozi fisici e online con le carte di debito e credito associate al conto, domiciliare le varie utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica, telefono), disporre pagamenti vari (modelli F24, bollo auto, MAV, CBILL, bollettini postali ecc.), domiciliare l’accredito dello stipendio o della pensione e molto altro ancora.

I conti correnti online garantiscono un tasso di interesse attivo?

Il conto corrente online è uno strumento di servizio per la gestione del denaro; non è quindi un prodotto che ha finalità di risparmio o di investimento come per esempio un conto deposito; infatti, a differenza di quest’ultimo, il conto corrente non prevede di norma un tasso di interesse attivo.

In sostanza conto corrente online e conto deposito sono due prodotti complementari fra loro che hanno operatività e finalità diverse e che possono quindi essere presi in considerazione per la gestione delle transazioni finanziarie quotidiane e periodiche (conto corrente) e per il risparmio (conto deposito).