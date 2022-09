Giuseppe Conte ad Agrigento incontra i cittadini a Porta di Ponte

Sabato 17 settembre alle ore 15,00, Giuseppe Conte incontra gli agrigentini a Porta di Ponte. “La scelta del luogo non è stata casuale – dichiara i il candidato all’Ars del Movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro – Porta di Ponte è centro di dialogo fra i cittadini, negli anni, innumerevoli leader politici hanno parlato dal cuore di Agrigento. Il presidente Conte però non lo farà salendo su un palco, non ci saranno barriere o distanze con i cittadini che avranno modo di parlare con il presidente e di confrontarsi sui problemi reali che il programma del Movimento Cinque Stelle si prefigge di risolvere. Spiegheremo ai cittadini – aggiunge Di Caro – come faremo a rendere meno pesanti le loro bollette e parleremo anche della importanza che il reddito di cittadinanza ha per tutte le persone senza reddito”. Insieme al presidente Giuseppe Conte, sabato pomeriggio ad Agrigento ci sarà anche il candidato alla presidenza della Regione, Nuccio Di Paola e i candidati del Movimento Cinque Stelle del collegio di Agrigento all’Assemblea regionale siciliana, alla Camera e al Senato.